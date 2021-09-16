Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye 50 milyon doz aldığı Rus alşısına Dünya Sağlık örgütü onay vermedi /16 Eylül 2021 15:07

Türkiye 50 milyon doz aldığı Rus alşısına Dünya Sağlık örgütü onay vermedi

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Rus aşısı Sputnik V’nin onay sürecini üretimdeki ihlaller nedeniyle askıya aldığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Rus aşısı için Türkiye de 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ana kadar 400 bin doz gelen Sputnik V aşısının tedarikine ilişkin, “Çok uzun sürmez. Bayramdan sonra devamının gelmesini bekliyoruz” demişti. Ancak bu açıklamaların ardından aylar geçmesine karşın söz konusu aşı kullanıma henüz sokulmuş değil.


Reuters, geçen ay Sputnik V aşısı üretimine dair klinik deney verilerinin paylaşılmaması sebebiyle, aşının Avrupa Birliği’ndeki (AB) ‘onay sürecinin uzayabileceğini’ bildirmişti.

DSÖ’nün bölgesel bir kolu olan Pan Amerikan Sağlık Örgütü’nün basın toplantısında konuşan Direktör Yardımcısı Jarbas Barbosa, mayıs ayında Rusya’da yapılan DSÖ denetimi sırasında bir dizi üretim ihlalinin ortaya çıkmasının ardından Rusya’nın acil kullanma onayının askıya alındığını söyledi. DSÖ, önümüzdeki günlerde bir fabrikada daha inceleme yapacak.

DSÖ daha önce Rusya’nın Ufa kentindeki Pharmstandard aşı üretim fabrikasında birden fazla ihlal tespit edildiğini bildirmişti. Bunun ardından üretim tesisi, gerekli önlemlerin alınarak endişelerin giderildiğini bildirmişti.

Moscow Times’a konuşan bazı bilim insanları, üretim sürecindeki ihlallerin aşının kalitesini tehlikeye atabileceğini söyledi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye 50 milyon doz aldığı Rus alşısına Dünya... Sonraki Haber >>

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor

AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor

Tenkil müzesi tanıtım ve destek buluşması

Tenkil müzesi tanıtım ve destek buluşması

Saadet Partisi'nden sosyal medyayı sallayan video: Apartmandakiler masum...

Saadet Partisi'nden sosyal medyayı sallayan video: Apartmandakiler masum...

Ronaldo'dan bayıltan şut

Ronaldo'dan bayıltan şut

Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

İTÜ birincisinin mezuniyet konuşması büyük ilgi gördü

İTÜ birincisinin mezuniyet konuşması büyük ilgi gördü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:37:44