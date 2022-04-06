Türkiye, 9 yıl aradan sonra Kahire’ye Büyükelçi atadı

Dışişleri Bakanlığı'nda 2021 yılında çıkması gereken Büyükelçiler kararnamesi belli oldu. Türkiye 9 yıl aradan sonra Kahire’ye bir Büyükelçi atadı. Ancak Salih Mutlu Şen’in “Büyükelçi” unvanı olmasına karşın “maslahatgüzar” olarak göreve başlayacağı öğrenildi.





Bakanlığa dışarıdan atanan ve halen Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Yavuz Selim Kıran, Zagreb'e Büyükelçi olarak atandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği kararname ile 10 kadın Büyükelçi Türkiye'yi başkentlerde temsil edecek. Kararnamede 4 isim, bakanlık dışından Büyükelçi olarak atandı.





Büyükelçiler kararnamesinin detayları şöyle:





“KAHİRE'YE BÜYÜKELÇİ YOLU AÇILDI: Kararname'de Kahire Büyükelçiliği de yer aldı. Mısır'da 2013'te darbe sonucu yaşanan hükümet değişimden bu yana boş olan Kahire'ye Salih Mutlu Şen, Büyükelçi olarak atandı. Ancak Şen'in göreve Büyükelçi olarak değil Maslahatgüzar olarak başlayacağı, ilişkilerin normalleşmesi halinde ise Büyükelçi olarak devam edeceği öğrenildi.





KADIN BÜYÜKELÇİLER: Kararnamede kadın Büyükelçilerin çokluğu ise dikkat çekti. Kadın Büyükelçilerden ikisi bakanlık dışından belirlendi. Antalya Diplomasi Forumu'nun eşdüzenleyicisi olan Gülşen Karanis Ekşioğlu da dışarıdan atanan bir diğer kadın isim oldu.