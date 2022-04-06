Brezilya Yüksek Mahkemesi: Türkiye’de hukuk işlemiyor

Hizmet Hareketi gönüllüsü işadamı Yakup Sağar, 3 Aralık 2021’de Türkiye’den yapılan iade talebi sebebiyle Brezilya’da tutuklanmıştı. Tutuklu kaldıktan sonra dli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sağlar'ın hukuk mücadelesi sona erdi





Ülkenin en yüksek mahkemesi Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi son kararını verdi . İş insanı Sağar’ın Türkiye'nin iade talebi 5 hakimin oy birliğiyle reddedildi ve dosya kapandı. Mahkemenin son duruşmasında Raportör hakim Moraes, Türkiye'nin ‘darbe’ içerikli savunmasını mesnetsiz buldu. Türkiye'nin Brezilya'dan başka iade taleplerinin olduğunu hatırlatan Raportör Hakim Türkiye'nin gönderdiği iddianamenin sadece bir taslak olduğuna ve yalnızca isimlerin değiştirilerek aynı şekilde kullanılmak için hazırlandığına; iddiaların iade için gerekli Brezilya anayasal kriterlerine uymadığına; suçların işlendiğine yönelik hiçbir şekilde kanıt gösterilmediğine; iddia edilen basit fiillerin bir terör eylemi için kullanılmadığına ve Türk hükümetinin bu yönde sunması gereken belgeleri sunmadığına; iddia talebinin tamamen politik bir zulüm olduğuna; Türkiye’de hukuk sisteminin işlemediğine ve devletin işkenceyi bir araç olarak kullandığına detaylı bir şekilde dikkat çekti.





Raportör Hakim Alexandre Moraes bunların yanında Brezilya İltica Komisyonunun (Conare) Yakup Sağar’ın ilticasını kabul ettiğini ve bu yüzden de iadesinin mümkün olmadığını ifade etti. Bundan sonra Türk hükümetinden gelebilecek olan herhangi bir iade talebinin bütün bu kriterler göz önünde bulundurularak dikkatle ele alınması gerektiğini vurguladı. Kendi oyunu iadenin reddi şekilde kullandı.





Raportör hakim Moraes’ten sonraki diğer hakimlerin tamamı raportör hakim Moraes’in kararına katıldıklarını söyleyerek oybirliğiyle iade talebini reddetti.





2019 yılında Brezilya yargısı, 12 yıldır Brezilya’da ikamet eden iş insanı Ali Sipahi’nin Türkiye’ye iadesini oybirliğiyle reddetmişti.

