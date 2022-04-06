AKP Enflasyonu durdurmanın çaresini bulmuş olabilir? 20 üründe 'sabit fiyat' uygulaması gelebilir

AKP'nin ekonomi kurmaylarının enflasyonla mücadele için bazı ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi fikrini öne sürdüğü iddia ediliyor.





Söz konusu iddia, Habertürk ve CNN Türk gibi kanallarda gündeme getirildi.





Buna göre enflasyonla mücadele kapsamında bazı öneriler üzerinde çalışan AKP kurmayları temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleyecek bir sistem önerdi.









Öneri hayata geçerse enflasyon sepetinde bulunan ve yurttaşların sıklıkla tükettiği 20 kalem ürün seçilecek ve fiyatları sabitlenecek.





Bu ürünler arasında yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi, temizlik ürünü gibi malzemeler bulunuyor. Belirlenen ürünlerin fiyatları yılsonuna kadar sabit kalacak. Üreticilerin zarar etmemesi için de devlet sübvansiyon uygulamaya başlayacak. Örnek olarak 16 liraya satılması gereken bir ürünün rafta 10 liraya satılması sağlanacak. Aradaki 6 liralık fark da üreticiye devlet tarafından ödenecek.





Fiyat sabitlemesine ilişkin fikir olgunlaştıktan sonra zincir marketlerle de görüşmeler yapılıp sistemin uygulanması açısından kararlar alınacak.





Fiyat sabitlemesiyle birlikte vatandaşların bazı ürünlere karşı olağanüstü taleplerinin de engelleneceği öngörülüyor.