Samanyolu Haber /Spor / FİFA'dan sürpriz karar: Dünya Kupası'nda maçlar 90 dakika olmayacak /06 Nisan 2022 18:22

FİFA'dan sürpriz karar: Dünya Kupası'nda maçlar 90 dakika olmayacak

FIFA, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'ndaki maçları 90 dakika yerine 100 dakika oynatmayı planlıyor.

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FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda maç sürelerine dair gündem dikkat çeken bir değişiklik yapmayı düşünüyor. 

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası tarihinde ilk kez kış aylarında oynanacak. Ancak FIFA turnuvanın maç sürelerinde de değişikliğe gidebilir.

Corriere dello Sport'un haberine göre Infantino yönetimi, topun oyunda kalma süresini hesap ederek maçların 90 yerine 100 dakika oynatılmasını istiyor.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) bu teklife olumlu yanıt verirse Dünya Kupası'nda maçlar 100 dakika oynanacak. Deneyimin başarılı olması durumunda bu değişiklik diğer tüm turnuvalara da uygulanabilir hale getirilecek.
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