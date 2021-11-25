Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Bankaları için kötü haber /25 Kasım 2021 11:16

Türkiye Bankaları için kötü haber

Citi, Türk lirasındaki değer kaybından sonra Türk bankaları için yatırım tavsiyesini değiştirdi. Citi, Garanti, Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası için yüksek riskli/AL tavsiyesini yüksek riskli/NÖTR olarak belirledi.

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Ekonomik krizlerde banka ve borsaların mali durumu büyük önem taşıyor. Türk lirasının aşırı değer kaybından sonra Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi düşerken, Citi de Türk bankaları için yatırım tavsiyesini değiştirdi.

Citi, Garanti, Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası için yüksek riskli/AL tavsiyesini yüksek riskli/NÖTR olarak belirledi.

Citi, dört Türk bankası için 'Al' tavsiyesini 'Nötr' olarak değiştirirken bazı bankaların şu anki fırtınayı atlatmak için daha iyi konumda olduğunu belirtti.

Citi Analisti Simon Neilis, paylaştığı bir notta Yapı Kredi ve Akbank'ın şu anki fırtınayı atlatmak için en iyi pozisyonda olanlar olduklarını belirtirken İş Bankası'nın sermaye yeterlilik oranının minimum kademe 1'e yakın olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi, Türk lirasındaki oynaklığın son üç yıldaki en yüksek seviyeye tırmanmasıyla hafta başından bu yana yüzde 1,8 civarında değer kaybetti.
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