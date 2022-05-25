Türkiye’den ABD’ye uzanan para zinciri: Yine TURKEN Vakfı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidar mensuplarının, yabancı bir ülkede oturum ve çalışma izni alabilmek için önemli tutarlarda paraları bir vakıf aracılığı ile yurtdışına çıkarttığı iddiası tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu’nun sözleri, ABD’deki TURKEN Vakfı’nı yeniden gündeme getirdi. Kuruluşunda ve yönetiminde Erdoğan’ın çocuklarının olduğu, merkezi ABD’de bulunan vakfın aktif büyüklüğü, son yıllarda artan bağışlarla 1 milyar TL’ye ulaştı.

TÜRGEV ve Ensar Vakfı ortaklığıyla 2014 yılında ABD’de kurulan TURKEN Vakfı’nın kuruluş belgesinde Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imzası yer alıyor. Vakfın Yönetim Kurulu’nda ise Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın yanı sıra Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu da olan Saray’a yakın bazı isimler bulunuyor.





CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan tarafından da paylaşılan, ABD Gelir Dairesi kayıtlarına göre, son iki yılda yapılan bağışlar hariç, şirketin toplam varlığı, 67 milyon dolar yani 1 milyar TL büyüklüğünde.





KIZILAY KURUMU ARACI OLMUŞTU





Ünlü boksör Muhammad Ali’nin çiftliğini satın alması ve New York Manhattan’da lüks bir gökdelen inşa etmesi ile gündeme gelen vakfa 2015-2020 yılları arasında sadece TÜRGEV tarafından 25 milyon 531 bin ABD Doları aktarıldı. 2014-2019 yılları arasında da Ensar Vakfı’nın aktardığı tutar 34 milyon 989 bin ABD Doları oldu. Saray’a yakın şirketlerden Başkentgaz da TÜRKEN Vakfı ile kurduğu ilişki ve muaf olduğu vergilerle gündeme gelmişti. 2017 yılının Aralık ayında, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na ve oradan TÜRKEN Vakfı’na ulaşan 8 milyon dolarlık bağış, kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul etmişti. Söz konusu para, Başkent Gaz’dan doğrudan TÜRKEN Vakfı’na aktarılmak yerine, Kızılay ve Ensar Vakfı aracı kılınarak verilmişti. Para Kızılay aracılığı ile gönderildiği için Başkent Gaz’ın o dönem vergi ödemediği ortaya çıktı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise bu gelişmelerin ardından, “Şirket, vergi kaçırmamıştır, vergiden kaçınmıştır” açıklama yapmıştı.





REDDETME, TÜM BELGELER ELİMİZDE

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kirlenmiş bürokratlara" seslendi. "Kemal Kılıçdaroğlu’nun onlara son iyiliği olsun” diyen Kılıçdaroğlu, “Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim sen bunların suç çarkını döndürürken bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar" ifadelerini kullandı.







İktidarın kaçış planı hazırladığını söyleyen CHP lideri, "Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bunların başında da Erdoğan’ın aile bireyleri geliyor. Taşınan kara paralarla yurt dışında kurdukları bu paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar. Bu birkaç yüz kişi ile sınırlı" ifadelerini kullandı. “Erdoğan, sakın reddetmeye kalkma bütün belgeler elimizde” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu akşam (dün) 22:00’de bu skandalı açıklayacağım. ‘Bir kaçış planının anatomisi’ni ifşa edeceğim” şeklinde konuştu. Öte yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu’nun "Erdoğan yurtdışına devasa paralar aktarıyor" açıklamasına tepki: gösterdi. Çelik, "Devlet bürokrasisini sürekli tehdit etmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletini işlemez hale getirmeye dönük bir teşebbüstür" dedi.