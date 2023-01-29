Türkiye depresyonda; Antidepresan kullanımı 62 milyon kutuya çıktı!

CHP Milletvekili Burhanettin Bulut’un çalışmasına göre, Türkiye’de antidepresan kullanımı 2012-2022 döneminde yüzde 66 oranında arttı. Birgün’de yer alan habere göre verileri değerlendiren Bulut, “Antidepresan kullanımındaki artış, halk sağlığı açısından endişe verici boyutlara ulaşmıştır.” dedi.







Verilere göre, Türkiye’deki antidepresan kullanımı 2022 yılında 2012 yılına oranla yüzde 66 artış kaydetti. 2022’de 2012’ye göre 24 milyon 612 bin 610 kutu daha fazla antidepresan tüketildi. Antidepresan ilaçlar 2022 yılında ciro bazında bir önceki yıla kıyasla da yüzde 65 artış gösterdi. 2021 yılında antidepresanlara ödenen para 1 milyar 42 milyon 609 bin TL iken 2022 yılında 1 milyar 715 milyon 496 bin TL’ye yükseldi.





ALIM GÜCÜ AZALIYOR

2021 Yılı Dünya Mutluluk Endeksi raporunda Türkiye’nin 8 basamak gerileyerek 146 ülke arasında 112’inci olduğunu anımsatan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:







Son günlerin popüler şarkısı gibi ‘Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan.’ Şarkı tam da vatandaşın ruh halini yansıtıyor. Dünya Mutluluk Endeksi’nde geride bıraktığımız ülkeler Ruanda, Zimbabve, Lübnan, Afganistan gibi ülkeler oldu.





Vatandaş açlık sınırının altında ücretlerle yaşamını idame etmeye çalışıyor. Alım gücü aydan aya değil, günden güne eriyor. Bir yanda kira diğer yanda faturalar ve fahiş zamlar, ayın sonunu getiremeyen vatandaş kara kara düşünüyor. İktidar vatandaşın psikolojisini bozdu.

Borçlar aldı başını gitti; vatandaş yarınını göremiyor ve gelecekten ümitsiz. Vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 2023 yılının ilk iki haftasında 42 milyar lira daha artarak 1 trilyon 615 milyar liraya yükseldi.





Borçlu vatandaş sayısında son bir yılda 1 milyon 955 bin kişilik artış yaşandı. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı ise geçen yılın aynı gününe göre 506 bin adet artarak 23 milyon 217 bine çıktı.