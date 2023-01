Erdoğan’ı korumak için 527 milyon lira harcandı

İtibardan tasarruf etmeyen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ailesinin korunması için geçen yıl 526 milyon TL harcandı. Bu miktar uyuşturucuyla mücadele için kurulan Narkotik bütçesinin yaklaşık üç katı olması dikkat çekti.







3 YILDA 1 MİLYAR 96 MİLYON LİRA HARCANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) mali tablolarına göre, Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, 2022 yılında tam 526 milyon 868 bin TL harcadı. Birgün gazetesindeki habere göre; Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, 2021’de 306 milyon TL ve 2020’de ise 263 milyon TL harcamıştı. Böylece Daire Başkanlığı’nın harcaması 2020 ile 2022 yıllarını kapsayan iki yıllık dönemde ikiye katlandı.







KORUMALARA NARKOTİK, KAÇAKÇILIK’TAN DAHA FAZLA HARCAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı korumaları için yapılan harcama, Emniyet’in İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı gibi birçok birimini de geride bıraktı.







TBMM’Yİ KORUMAK İÇİN 185 MİLYON LİRA HARCANDI

Erdoğan’ın korumaları için geçen yıl 526 milyon TL harcanmasına karşın uyuşturucuyla mücadele amacıyla kurulan Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 172 milyon TL ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ise 245 milyon TL harcadı. Ayrıca büyük çoğunluğunu AKP’lilerin için oluşturduğu Meclis’i koruyan TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nın da bu yıl tam 185 milyon 87 bin TL harcadığı açıklandı.







AİLEYİ VE SARAYLARI KORUYORLAR

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı ise şu şekilde ifade ediliyor: “Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir.”







KORUMA SAYISI SIR GİBİ SAKLANIYOR

Erdoğan’ı ve Saray’ı koruyan koruma sayısı da yıllardır sır gibi saklanıyor. Milletvekillerinin “Sarayları ve Erdoğan’ı kaç koruma koruyor?” sorularına bugüne kadar hiç yanıt verilmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Cumhurbaşkanlığı’nda görevli kaç koruma var?” sorusuna “Herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturulmayacak şekilde, yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir” yanıtını vermişti.