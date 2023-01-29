Samanyolu Haber /Gündem / ‘Üniversite diploması yok ama Anayasayı okuyacak kadar Türkçe bilir’ /29 Ocak 2023 13:25

‘Üniversite diploması yok ama Anayasayı okuyacak kadar Türkçe bilir’

Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2018 yılında kronometre sıfırlandı" sözlerine tepki göstererek, "Her şey değişmiş olabilir ama Anayasa'nın 101. maddesi değişmedi. Üniversite diploması olmayabilir ama RTE Anayasayı okuyacak derecede Türkçe bilir. Okusun; bir kere daha seçilemez"dedi.

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Eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece 101. madden dolayı değil üniversite diploması olmadığı için de seçilmeyeceğini söyledi.

Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı olmayacağı yönündeki tartışmalara eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan da katıldı. Özcan, Erdoğan’ın üniversite diploması olmadığı için de cumhurbaşkanı olmayacağını belirtti. Özcan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “RTE sadece Anayasa 101. maddeden dolayı değil üniversite diploması olmadığı için de seçilemez. Diploma işini bugüne kadar oldu bitti ye getirdi ama bu son. Hiç bir şekilde seçime katılamaz” dedi.

Özcan, Erdoğan’ın ‘2018 yılında kronometre sıfırlandı’ sözleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “2018 de siyaset yeniden bir başka sistemle başladı demiş RTE. O nedenle 3. kez CB olabilirmiş. Her şey değişmiş olabilir ama Anayasa’nın 101. maddesi değişmedi. Üniversite diploması olmayabilir ama RTE Anayasayı okuyacak derecede Türkçe bilir. Okusun; bir kere daha seçilemez.”



Özcan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Altılı Masa üyelerine yönelik olarak, “Altınız bir araya geldiniz yenemeyeceksiniz..Altınız bir adam etmiyorsanız ne işe yararsınız?”  sözlerine tepki göstererek, “Ülkenin Adalet Bakanının sözlerine bakın. İnsanın içinden “sizin topunuz bir adam etmiyor” demek geliyor ama o seviyeye inmemek lazım” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın Marmara Üniversitesi’nden aldığını iddia ettiği üniversite diploması tartışmaları devamlı gündemde olmasına rağmen diplomayı kamuoyuna göstermedi. Erdoğan’ın dört yıllık değil iki veya üç yıllık yüksekokul mezunu olabileceği belirtiltiliyor.


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