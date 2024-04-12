Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye emsal karar sayısında zirvede /12 Nisan 2024 10:10

Türkiye emsal karar sayısında zirvede

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2023 yılı raporuna göre, Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) en fazla emsal karar oluşturan ülke konumuna yükseldi. Raporda, Türkiye'nin ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, yaşam hakkı ve özgürlük ve güvenlik hakkı gibi temel insan hakları alanlarında birçok ihlale yol açtığı belirtildi.

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin raporuna göre, Türkiye 2023 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) en fazla emsal karar oluşturan ülke oldu.

Raporda, Türkiye'nin ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, yaşam hakkı ve özgürlük ve güvenlik hakkı gibi temel insan hakları alanlarında birçok ihlale yol açtığı belirtildi. AİHM'nin emsal kararları, Türkiye'nin bu ihlalleri önlemek için gerekli adımları atmasını ve insan haklarına saygılı bir hukuk sistemi oluşturmasını talep ediyor.

Euronews'in haberine göre, 2023 yılı sonunda Türkiye için 124, Romanya için 115, Ukrayna için 103 ve Bulgaristan için 89 “emsal dava” bulunuyor.

Türkiye, 2023 yılı sonu itibarıyla Ukrayna (766) ve Romanya'nın (476) ardından karar için bekleyen dava sayısında (446) üçüncü sırada yer alıyor.

AİHM’in ocak ayında yayımladığı 2023 yılı istatistikleri raporuna göre, geçtiğimiz yıl bekleyen en yüksek başvuru sayısına sahip ülke Türkiye.

AİHM verilerine göre mahkemeye gelen 68 bin 450 başvuruda toplam yükünün 23 bin 397'sini Türkiye menşeli şikayetler oluşturuyor.

Buna göre bekleyen davaların yüzde 34,2'si Türkiye'den. Bu davaların da büyük çoğunluğu 2016 yılındaki darbe girişimi sonrası yapılan başvurulardan oluşuyor.
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