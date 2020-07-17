Türkiye, F-35’in sitesinden silindi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzelerine ait parçaların teslimatının 12 Temmuz 2019’da başlamasından beş gün sonra Türkiye’nin F-35 programına katılımının askıya alındığını açıklamış, daha sonra ABD Kongresi’nde 2020 yılı bütçesine ilişkin yetkilendirme yasasına Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşü için S-400 füzelerinin Türkiye dışına çıkartılmasını şart koşan bir hüküm koymuştu.





ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkartma kararına karşın F-35’in resmi internet sitesi olan “f35.com”un “Küresel Katılım” başlıklı bölümünde Türkiye, ABD, Avustralya, Kanada, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç ve İngiltere ile birlikte “F-35 programının ilk dokuz ortak ülkesi” olarak sayılıyordu.



