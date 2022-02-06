Türkiye icralık oldu

İktidarın ekonomi politikaları nedeniyle zor günler yaşayan yurttaş, elindekini ipotek ettirip kredi çekiyor, alışverişini kredi kartıyla yapıyor. Borcunu borçla kapatıp geçinmeye çalışan yurttaşın icra dairelerindeki dosya sayısı 22.9 milyona ulaştı. 1 Ocak - 4 Şubat arasında yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.5 arttı.







Cumhuriyet'in haberine göre borcu borçla kapatmaya çalışan, tarlasını ipotek ettirip kredi çeken, kredi kartına yüklenen yurttaş, bir de icralık oldu. Artan dosyalara karşı iktidarın bulduğu çözüm ise yeni icra kadrosu kurmak! İşte detaylar:







-Bu yılın ilk iki haftasında icra ve iflas dairelerine toplam 401 bin yeni dosya geldi. 323 bin dosya ise sonuçlandırıldı. Böylece derdest dosya sayısı 76 bin adet artarak 14 Ocak itibarıyla 22 milyon 647 bine çıktı.







-Bu yılın ilk dört haftasında ise yeni dosya sayısı 854 bine çıktı. 577 bin dosya sonuçlandırıldı. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.3 arttı. Derdest dosya sayısı 276 bin artarak 28 Ocak itibarıyla 22 milyon 848 bin adet oldu.





-En son 1 Ocak-4 Şubat arasında toplam 1 milyon 66 bin yeni dosya geldi. 663 bin dosya sonuçlandırıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 27.5. Böylece derdest dosya sayısı toplam 806 bin adet artarak 22 milyon 973 bin adede yükseldi.





-İktidar ise artan icra dosyası sayıları nedeniyle icra dairelerinin etkinliğini artırabilmek için icra müdürlükleri ve Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında yeni birimler kurdu. Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararnameyle 384 icra başmüdürü ve icra müdür yardımcısı kadrosu oluşturuldu. Bunun dışında ayrıca 16 icra dairesi başkanı ve 32 daire başkan yardımcısı kadrosu olmak üzere toplam 48 tane daha yeni kadro açıldı.



