'Türkiye ile enerji kaynaklarının ortak kullanımına şiddetle karşıyız'

Euronews'te yer alan habere göre Yunanistan'da hafta sonu yapılacak parlamento seçimleri öncesi anketlerde ilk sırada bulunan Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis, "Türkiye, Avrupa'ya yaklaşmak ve Batı'ya açılmak istiyorsa, Yunan-Türk diyalogunun yeniden başlaması gerekiyor." dedi.



Çarşamba gecesi bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Miçotakis, diyalogun, "(iki ülke arasındaki) tek fark olan Ege ve Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılması" ile ilgili olacağını söyledi.



Konuşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Vilnius'taki NATO Zirvesi (11-12 Temmuz) öncesine denk gelen Miçotakis, Litvanya'da bir araya gelmeleri halinde "tartışacak çok şeyimiz yok; egemenlik ve askersizleştirme konuları masada değil" ifadelerini kullandı.



Yeni Demokrasi Partisi lideri ve eski başbakan, Ege'deki enerji kaynaklarının Türkiye ile ortaklaşa işletilmesine de şiddetle karşı çıktı.



Türkiye'nin "Trakya'daki Müslüman azınlığı ve genel seçimleri etkilemesi bağlamında Trakya'daki hamlelerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini" söyleyen Miçotakis, bir araya gelmeleri halinde konuyu "Erdoğan ile açıkça" tartışacağını sözlerine ekledi.



Ankara, Atina'dan taraf olduğu uluslararası anlaşmalara bağlı kalarak Ege'deki adaları silahsızlandırmasını istiyor.



Doğu Ege adalarını silahlandırdığını reddetmeyen Atina da, bunun "kendini savunma hakkı" olduğunu ileri sürüyor.