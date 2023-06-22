Samanyolu Haber /Dünya / Savaş şiddetlendi, sınırlar kapandı /22 Haziran 2023 21:11

Savaş şiddetlendi, sınırlar kapandı

Güney Sudan, nisan ortasından bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı kuzey komşusu Sudan ile sınırlarını kapatma kararı aldı.

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Sözcü'de yer alan habere göre ulusal basındaki haberlere göre, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, Sudan’daki durumu görüşmek üzere askeri ve güvenlik yetkilileriyle bir toplantı yaptı.

Mayardit, toplantının ardından Sudan ile sınırın kapatılması kararını açıkladı.

SUDAN’DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

2,5 MİLYON İNSAN EVİNDEN OLDU

Sudan’da 3. ayına giren ve 2,5 milyon kişiyi evlerinden eden çatışmalarda yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.
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