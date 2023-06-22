Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması: 'Görevine devam edecek'

Parti sağa mı kayıyor, sola mı kayıyor? Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Yoksulun, haksızlığa uğrayanların partisiyiz. Biz işçinin, köylünün, emeklinin partisiyiz. Biz bütün sosyal sınıfları kucaklayan bir partiyiz. Ben işçinin hakkını savunmadım mı?





Biz bir yere kaymadık, biz haksızlığa uğrayan herkesin hakkını savunan bir partiyiz.



Biz imam hatip okullarından okuyan bütün çocuklarımızın iyi eğitim almasını isteriz. Hiç bir inanç, insan haklarını göz ardı etmez.





İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINA YANIT



Ben asla İstanbul halkının oyuyla yönetme yetkisi verilmiş bir belediyeyi alıp da AK Parti'ye teslim edemem. Bunu asla kabul edemem. Elbette Ekrem Bey görevine devam edecektir."



Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:"Bu kadar kirli bir seçim kampanyası bizim cumhuriyet tarihinde olmamıştır. Yani yalan, sahtekarlık üzerine bir kampanya hiç olmadı. Sahtekarlık yapan, montaj videolarına sığınan cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturamaz. Ben bunları söyledim. Öncelikle Saray’ın ahlaki meşruiyeti sorgulanması gerekir dedim. Medya bunu tartışmadı. Niye tartışılmıyor? Bunun ahlaki zeminde tartışılması gerekmiyor mu? Yasal olarak YSK kararıyla kazanmış olabilirler mi? Ama bu kazanmanın arkasında ahlak, adalet yoktur. Devletin valisi, jandarmasını, komutanını yanına alacaksınız; köy köy Erdoğan’ın bildirisini dağıtır mı ya? Hangi gerekçeyle bu tartışılmıyor mu? Eğer gazeteciler, toplum bunu tartışmıyorsa ahlaksızlığa prim verilmiş olur. Verilen de odur. CHP’de tartışılacak ama önce ahlak ahlak…Değişime en açık parti CHP’dir. Şimdi için değil tarih boyunca böyleydi. Bütün değişimin önünü açacağız eve dönüşümün de önünü açacağız. Cumhuriyet Halk Partisi elbet değişecek. Tek kişiyle olmaz. Hukuki zeminde olur. Kurultay olur, adaylar çıkar. Kim eleştiriyorsa kimsenin sözünü kesmem çünkü eleştirinin bu parti için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ancak bu parti disiplini çerçevesinde olur. Biz sosyal demokrat partisiyiz, biz ötekileştirilenin partisiyiz, biz halkta hiçbir ayrım yapmayan bir partiyiz. Biz vatansever bir partiyiz.