[Türkiye manzarası] Kendi bastığı sahte parayla aldığı sahte içkiden öldü

20 ilde düzenlenen “Benjamin” isimli sahte para operasyonumda 96 kişi yakalanırken, şüphelilerin piyasaya yaklaşık 5 milyon lira değerinde sahte döviz ve Türk lirası sürdüğü belirlendi. Soruşturmada örgüt lideri Cemal Durdubaş’ın bastırdığı sahte para ile aldığı sahte içkiden zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı.





Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen pazar sahte para şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarında, ürettikleri sahte dövizleri yüzde 40 komisyon ile satan çeteyi yakın takibe aldı. Örgüt üyelerinin bastıkları sahte paraları Türkiye’nin hemen her ilinde ve yurt dışında piyasaya sürdükleri tespit edildi.





Havuz medyasının haberine göre; polisin bir yıl süren çalışmasının ardından 20 ilde yapılan operasyonda örgüt lideri Ensari V. ile birlikte örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 96 şüpheli yakalandı. Telefon dinlemesine takılmamak amacıyla WhatsApp, İnstagram, Facebook üzerinden haberleşen örgüt üyelerinin, ürettikleri sahte dolara “Benjamin”, Türk Lirasına ise “halı”, “kumaş” gibi isimler takarak şifreli konuştukları belirlendi.





ÖRGÜT YÖNETİCİSİ SAHTE PARA İLE ALDIĞI SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜ







Soruşturma dosyasında matbaadan aldığı sahte paraları satıcılara tedarik eden örgüt yöneticilerinden Cemal Durdubaş’ın operasyondan 4 gün önce bastıkları sahte para ile sahte içki aldığı ve zehirlendiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.





Durdubaş aort yırtılması nedeniyle İstanbul Çapa Tıp Fakultesi’nde tedavi altına alındığı ancak kurtarılamadığı kaydedildi. Durdubaşın’ın ölümünden dolayı örgüt lideri Ensari V. ile örgütün tüm üyelerinin hastaneye giderek aileye taziye dileklerinde bulundukları öğrenildi.