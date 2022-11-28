Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Mısır'a büyükelçi göndermeye hazırlanıyor /28 Kasım 2022 16:48

Türkiye Mısır'a büyükelçi göndermeye hazırlanıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır'ın önümüzdeki aylarda yeniden karşılıklı büyükelçi atayabileceğini açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Mısır'ın "önümüzdeki aylarda" tam diplomatik bağları yeniden kurabileceğini ve karşılıklı olarak büyükelçi atayabileceğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Çavuşoğlu Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara ve Kahire'nin normalleşme sürecinin bir parçası olarak dışişleri bakan yardımcıları öncülüğünde diplomatik istişareleri "yakında" yeniden başlatabileceğini söyledi.

Yıllar süren gerginliğin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es Sisi ile bu ay Katar'da el sıkışmış ve Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından ikili ilişkilerde yeni bir başlangıç olarak nitelendirilmişti.
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