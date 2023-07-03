Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’nin dört bir yanında depremler oldu /03 Temmuz 2023 21:22

Türkiye’nin dört bir yanında depremler oldu

Türkiye'de deprem aktivitesi devam ediyor. Bugün Manisa, Akdeniz, Hakkari ve Maraş'ta 3,4 büyüklüğüne kadar çıkan depremler kaydedildi.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre Manisa'da sabah saatlerinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Akhisar-Musalar olduğunu ve yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Hakkari-Irak sınırında ise 2,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 08.32'de kaydedildi.

Akdeniz'de Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında ise saat 09.31'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Ege Denizi'nde Saros Körfezi'nde de saat 09.53'te 2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Maraş'ta ise gün boyunca dört farklı ilçede küçük çaplı depremler oldu. Andırın'da saat 10.46'da 2,2, Öksüzlü'de saat 11.42'de 2,2, Göksun'da saat 11.48'de 2,1 ve Ekinözü'nde saat 13.59'da 3,3 büyüklüğünde depremler yaşandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde ise saat 14.37'de 2,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Karadeniz'de Artvin'in Arhavi ilçesi açıklarında da saat 15.58'de 2,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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