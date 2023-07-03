Türk Sahil Güvenliği 112 sığınmacıyı kurtardı

DW'de yer alan habere göre Türkiye İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, son üç günde Ege Denizi'nde sığınmacı taşıyan ve kapasitesinin kat be kat üzerinde dolu olan dört botta bulunan toplam 112 sığınmacının kurtarıldığını açıkladı. Komutanlık ayrıca, Yunanistan'ı da yine sığınmacıları kendi karasularından Türkiye'ye geri itmekle suçladı.



Yetkililer birinde 47, diğerinde 37 sığınmacı olan iki şişme botun Çanakkale açıklarında Midilli Adası'na doğru yol aldığını, 17 sığınmacının Bodrum açıklarında tespit edilip yakalandığını ve 11 sığınmacının bulunduğu üçüncü bir botun ise İzmir-Karaburun açıklarında durdurulduğunu bildirdi.



Türk makamları, uzun süredir Yunan sahil güvenlik birimlerini Avrupa'ya doğru yola koyulan düzensiz göçmenleri kendi karasularından zorla ve uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde geri itmekle suçluyor. Haziran ortası yaşanan trajedi: 82 ceset çıkarıldı



14 Haziran'da Mora Yarımadası yakınlarına doğru giden ve yine tıka basa dolu bir balıkçı teknesi alabora olmuş ve bu teknede yolculuk yaptığı tahmin edilen 82 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kurtarılan 104 kişinin anlattığına göre geminin güvertesinin altında da yüzlerce çocuk ve kadın bulunuyordu.



Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı (Frontex), geçen hafta Yunanistan'a mülteciler konusunda havadan destek vermeyi önerdiğini, ancak teklifine cevap alamadığını açıklamıştı.