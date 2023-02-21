Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’nin İsviçre’den ithal ettiği altın miktarı ocakta son 11 yılın rekorunu kırdı /21 Şubat 2023 13:49

Türkiye’nin İsviçre’den ithal ettiği altın miktarı ocakta son 11 yılın rekorunu kırdı

İsviçre'den geçtiğimiz ay Türkiye'ye 58 tondan fazla altın ithal edildi. Hükümet depremden sonra ithalatı sınırlamak için önlemler almaya başladı.

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Türkiye’nin İsviçre’den ithal ettiği altın miktarı, yükselen enflasyonun değerli metal talebini artırmasıyla ocak ayında en az 2012’den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Bloomberg’in İsviçre Gümrüğü verilerinden aktardığı habere göre, Ocak 2012’den bu yana en büyük aylık veri olan 58 tondan fazla altın Türkiye’ye sevk edildi. Bu rakam İsviçre’nin toplam altın ihracatının yüzde 42’sini oluşturdu.

Bu rakam, Türkiye’de tüketici enflasyonunun geçen yıl yüzde 85’e kadar yükselmesiyle birlikte külçe altın alımının artmasının ardından geldi.

ÖNLEMLER BAŞLADI
Öte yandan habere göre, Türkiye 41 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremlerin ardından altın ithalatını sınırlamak için önlemler almaya başladı. Ayrıca Merkez Bankası bankalardan, döviz ve altın işlemlerde alış ve satış arasındaki fiyat farkını artırmasını istedi.

Yabancı altın alımları, son aylarda Türkiye’nin dış ticaret açığının finansmanı üzerindeki en büyük engellerden biri oldu. Bu ticaret zaten zor durumda olan lira üzerinde baskı oluştururken Merkez Bankası, geçen yıl dünyadaki en büyük alıcısı oldu ve rezervlerine 148 ton değerli metal ekledi.
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