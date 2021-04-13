Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Ramazan'ın ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçiyor /13 Nisan 2021 18:58

Türkiye Ramazan'ın ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de artan koronavirüs vakalarına karşı Ramazan'da alınacak önlemlerin görüşüldüğü kabine toplantısının ardından "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz" dedi. Erdoğan "iyileşme olmazsa daha sert önlemlerin geleceğini" belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de artan koronavirüs vakalarına karşı Ramazan'da alınacak önlemlerin görüşüldüğü ve 2 saat 45 dakika süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

Pandemi önlemleri

Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz.
Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.
Şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için toplu taşıma yasağı yeniden başlayacak.
Uygulama yarın akşam itibarıyla başlayacak.



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