Türkiye, Rusya’dan aldığı petrolda rekor kırdı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya'dan petrol ürünleri alımları Mart 2022'deki günlük 187 bin varil seviyesine göre Mart 2023'te yaklaşık 2,5 kat arttı.





Rusya'ya uygulanan ambargo kararları, başta gaz ve petrol olmak üzere ithalat ve ihracat dengelerini değiştirdi.





Rusya, Batı ülkeleri yerine petrol ihracat rotasını Doğu’ya, Çin ve Hindistan olmak üzere Asya'ya çevirdi.





Rusya'nın martta toplam ham petrol ve petrol ürünleri ihracatı günlük 6,75 milyon varile çıktı. Yaptırımların ilk aylarında petrol ihracatı 5 milyon varile kadar gerilemişti. Böylece Rusya'nın günlük ham petrol ihracatı martta, son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.





Rusya, martta günlük 3,38 milyon varil olan ham petrol ihracatının yüzde 91'ini Çin ve Hindistan'a yaptı. Çin, günlük 1,65 milyon varille Rus ham petrolünün en büyük alıcısı oldu.





Rusya'nın Hindistan'a ham petrol ihracatı ise martta günlük 1,43 milyon varili geçti. Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol ithalatı geçen ay Mart 2022'deki günlük 68 bin varil seviyesine göre 20 kat artış göstermiş oldu.





Rusya'nın günlük ham petrol ihracatında kalan 300 bin varilin 89 bin 500 varili Bulgaristan'a, 59 bin 860 varili Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesine, 56 bin 417 varili Türkiye'ye ve 29 bin 338 varili Avrupa Birliği, Norveç, İsviçre ve İngiltere'yi kapsayan Avrupa'ya yapıldı. Aynı dönemde Kuzey Afrika'nın Rusya'dan petrol ürünleri ithalatı günlük 35 bin 215 varilden 318 bin 564 varile yükseldi. Latin Amerika ise geçen yıl martta günlük 93 bin 780 varil olan Rus petrol ürünleri ithalatını Mart 2023'te günlük 133 bin 561 varile kadar çıkardı.