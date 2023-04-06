Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de CHP İl Başkanlığı'nın önünde silahlı saldırı /06 Nisan 2023 11:54

Şimdi de CHP İl Başkanlığı'nın önünde silahlı saldırı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik bir silahlı saldırı olduğuna ilişkin açıklama yaptı.

Şimdi de CHP İl Başkanlığı'nın önünde silahlı saldırı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı girişimi yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu binanın önünde 6-7 el ateş edildiğini açıkladı.

Kaftancıoğlu yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur.

Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır."
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