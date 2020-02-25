Türkiye iç savaş yaşayan Suriye'den 20 bin ton hububat ithal ediyor

Kamu İhale Kurumu'na bağlı Kamu Alımları Platformu'nda yayımlanan ihale bilgilerine göre ithal edilecek buğday ve diğer hububat, 1 milyon 300 bin lira harcanarak, TMO'nun Şanlıurfa depolarına taşınacak.







Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, "Yerli tarım bitirilmek isteniyor. Türkiye'de 21 milyon dönümlük alanda buğday ekimi yapılıyordu, şimdi 19 milyon dönüme düştü. Geçmişe göre 3 milyon ton daha az buğday üretebiliyoruz. Daha önce de Suriye'den ihraç kaydı ile zeytinyağı ithal ettik ama iç piyasada satıldı" dedi.