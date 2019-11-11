Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmedi, IŞİD'li arada kaldı /11 Kasım 2019 15:35

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmedi, IŞİD'li arada kaldı

Yunanlılar, IŞİD'liyi yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi.

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeeyinde sürdürdüğü sınır ötesi askeri harekatta yakaladığı IŞİD'li, bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği IŞİD'li, Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği askeri harekat sırasında yakalanan IŞİD'li, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden bugün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen IŞİD'li Türkiye'den sınır dışı (deport) edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi. Pazarkule'den Yunanistan'a sınır dışı edilen IŞİD'li, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi.

Yunanlılar, IŞİD'liyi yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği IŞİD'li iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. İki ülkenin de kabul etmediği IŞİD'li, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.
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