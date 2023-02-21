Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye vatandaşları Rusya’ya 6 aylık kolay vize alabilecek /21 Şubat 2023 19:55

Türkiye vatandaşları Rusya’ya 6 aylık kolay vize alabilecek

Rusya Federasyonu, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 19 ülkeden gelen turistlere, basitleştirilmiş altı aylık çok giriş çıkışlı turist vizesi alma hakkı tanıdı.

SHABER3.COM

Hükümet, vatandaşlarının otel rezervasyonuna dayalı olarak Rusya'ya altı aylık turist vizesi alabilecekleri 19 ülkenin yer aldığı bir listeyi onayladı.
Başbakan Mihail Mişustin tarafından imzalanan ilgili emir, resmi yasal bilgi portalında yayınlandı.

Karara göre listede Bahreyn, Brunei, Hindistan, Endonezya, İran, Kamboçya, Çin, Kuzey Kore, Kuveyt, Laos, Malezya, Meksika, Myanmar, Umman, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tayland, Türkiye ve Filipinler yer alıyor.

Ağustos 2021'de Rusya Federasyonu'na giriş için turist vizesi alınmasını basitleştiren bir yasa kabul edildi. Aralık 2022'de, turistlerin basitleştirilmiş bir şekilde vize alabilecekleri ülkeler listesine ilişkin bir yasa da kabul edildi. Artık yayınlanan listede yer almayan ülke vatandaşları rezervasyona bağlı olarak altı ay süreyle vize alamayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye vatandaşları Rusya’ya 6 aylık kolay vize alabilecek Sonraki Haber >>

İşte Erdoğan'ın 'ahlaksız, namussuz, adi' sözleriyle hedef aldığı depremzedelerden biri

İşte Erdoğan'ın 'ahlaksız, namussuz, adi' sözleriyle hedef aldığı depremzedelerden biri

'Bahçeli haklıymış' dedirtecek görüntüler: İşi gücü bırakıp ziyaret için yol asfaltladılar

'Bahçeli haklıymış' dedirtecek görüntüler: İşi gücü bırakıp ziyaret için yol asfaltladılar

Erdoğan'dan ihtiyaç sahibi depremzedelere: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...

Erdoğan'dan ihtiyaç sahibi depremzedelere: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...

6.4'lük depremde yılıkan binanın altında kaldılar

6.4'lük depremde yılıkan binanın altında kaldılar

Deprem sırasında sinir krizi geçirdi: Yıkıldı... Öldüler... Hala yıkılıyor

Deprem sırasında sinir krizi geçirdi: Yıkıldı... Öldüler... Hala yıkılıyor

Habertürk ekibi deprem anıı anlatmakta güçlük çekti

Habertürk ekibi deprem anıı anlatmakta güçlük çekti

MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı depreme böyle yakalandı

MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı depreme böyle yakalandı

Merkez üssü Hatay olan 6,4 büyüklüğünde deprem!

Merkez üssü Hatay olan 6,4 büyüklüğünde deprem!

Erdoğan’ın YİMPAŞ mağdurlarına attığı fırça

Erdoğan’ın YİMPAŞ mağdurlarına attığı fırça

Hasar gören Minareyi kontrollü yıkmayı bir beceremediler

Hasar gören Minareyi kontrollü yıkmayı bir beceremediler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:12:25