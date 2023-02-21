Türkiye vatandaşları Rusya’ya 6 aylık kolay vize alabilecek

Hükümet, vatandaşlarının otel rezervasyonuna dayalı olarak Rusya'ya altı aylık turist vizesi alabilecekleri 19 ülkenin yer aldığı bir listeyi onayladı.



Başbakan Mihail Mişustin tarafından imzalanan ilgili emir, resmi yasal bilgi portalında yayınlandı.





Karara göre listede Bahreyn, Brunei, Hindistan, Endonezya, İran, Kamboçya, Çin, Kuzey Kore, Kuveyt, Laos, Malezya, Meksika, Myanmar, Umman, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tayland, Türkiye ve Filipinler yer alıyor.





Ağustos 2021'de Rusya Federasyonu'na giriş için turist vizesi alınmasını basitleştiren bir yasa kabul edildi. Aralık 2022'de, turistlerin basitleştirilmiş bir şekilde vize alabilecekleri ülkeler listesine ilişkin bir yasa da kabul edildi. Artık yayınlanan listede yer almayan ülke vatandaşları rezervasyona bağlı olarak altı ay süreyle vize alamayacak.