Samanyolu Haber /Gündem / Skandal iddia: Deprem yaraları sarılmadan AKP'liler soluğu Kıbrıs'ta kumar masasında aldı /21 Şubat 2023 20:07

Skandal iddia: Deprem yaraları sarılmadan AKP'liler soluğu Kıbrıs'ta kumar masasında aldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iktidarın ihmali sonucunda on binlerce yurttaş enkaz altında can verirken, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde AKP'li belediye görevlileri ve muhtarların KKTC'ye gezi düzenlediği iddia edildi. AKP'li isimlerin ayrıca, kumar masasında çekilmiş olduğu öne sürülen görüntüleri yayınlandı.

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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bazı belediye görevlileri ve muhtarların kumar oynarken çekilen fotoğrafları sosyal medyada yayılınca ilçe karıştı. Konuyu belediye meclisinde gündeme getiren bağımsız meclis üyesi Ertan Başkan, “Bu ahlaksızlığa seyirci kalmayın” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan İddiaya göre, 24 kişilik heyetin kültür gezisi 15 Şubat tarihinde gerçekleşti. Geziye katılanlar Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı, meclis başkanlığı ve belediyeler birliği ziyareti gerçekleştirdi. Heyette bulunanlardan bir kısmı ise kaldıkları otelin kumarhanesinde görüntülendi.

Acıpayam'ın Bağımsız Belediye Meclis üyesi Ertan Başkan konuyu dün yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına taşıyarak; “Ben böyle bir belediyenin meclis üyesi olmaktan utanç duyuyorum. Cumhurbaşkanı ve içişleri bakanını göreve davet ediyorum. Bu ahlaksızlığa seyirci kalmayın” ifadelerini kullandı.

Meclis başkanvekili Ali Değirmenci ise; “Gezinin muhteviyatını bilmiyorum ancak zamanlama anlamında tasvip etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

Söz konusu ziyaret, KKTC Cumhurbaşkanlığı sitesinde de doğrulandı.


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