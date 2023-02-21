Samanyolu Haber /Gündem / Lütfü Savaş'ın Afrika Prensi olarak tanıttığı kişi bakın kim çıktı /21 Şubat 2023 21:46

Lütfü Savaş'ın Afrika Prensi olarak tanıttığı kişi bakın kim çıktı

Hatay Büyük Şehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, fotoğrafını paylaşarak Afrika Prensi dediği Freedom Jacob Ceasar eski gece kulübü işletmecesi ve müteahhit çıktı. Savaş, sosyal medyanın gündemine düştü.

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Hatay Büyük Şehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Afrika Prensi dediği Freedom Jacob Ceasar ile bir araya geldiğini duyurdu.

Savaş paylaşımında "Dünyanın her yerinden desteği yanımızda görmek bizleri umutlandırıyor. Afrika Prensi Freedom Jacob Ceasar'a yaşadığımız deprem felaketi sonrası şehrimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Gece kulübü işletmecesi ve müteahhit çıktı

Başkan Savaş'ın Afrika Prensi dediği Freedom Jacob Ceasar'ın eski bir gece kulübü işletmecisi ve müteahhit olması sosyal medyada gündem oldu.

Savaş'ın paylaşımına çok sayıda tepki geldi.



Afrikalı'lar Savaş'ın paylaşımına ''O Prens değil, o sıradan Ganalı sade bir vatandaş. Giydiği kıyafet de resmi bir şey değil Gana'daki herkes aynı kıyafeti giyebilir'' diyerek çok sayıda yorum yazdı.




Kıta'nın değil ülkenin prensi olur

Tarihçi Emrah Sefa Gürkan konuyla ilgili yaptığı paylaşımında "Kıta'nın değil ülkenin prensi olur, üzerindeki üniforma da çakma" diyerek tepki gösterdi



Gürkan paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:

''Bu adam prens falan değil, zaten ülkenin prensi olur koca kıtanın değil Bu böyle gece kulübü işletmeciliğinden müteahhitliğe geçen enteresan bir iş adamı. Üstündeki üniforma da çakma. Katkı yapmıştır yapmamıştır onu bilemem de prens diye hani Nijerya kralı, onun oğlu var Yani kendisine böyle sahte bir persona yaratan birine biraz dikkat etmek gerekebilir. İlginç adam ama Allah'ı var.'' dedi.
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