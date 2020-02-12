Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ve Almanya polisinden ortak operasyon /12 Şubat 2020 09:48

Türkiye ve Almanya polisinden ortak operasyon

İstanbul’da kurdukları çağrı merkezi ile Almanya’daki yaşlı insanları dolandıran suç örgütüne Türkiye ve Almanya’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Türkiye’de 3 ilde ve Almanya’da sabah saatlerinde başlatılan operasyonda 76 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği öğrenildi. Şüphelilerin 3 milyon euro vurgun yaptıkları öğrenildi.

SHABER3.COM

İstanbul Polisini harekete geçiren olay, Almanya Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) raporuyla ortaya çıktı.

Raporda yer alan iddiaya göre; Almanya'da yaşayıp, şirket kurmuş ve Alman dilini iyi bilen F. Ö. liderliğinde kurulan çıkar amaçlı suç örgütü İstanbul'da bir çağrı merkezi kurdu.

Şüpheliler Almanya'daki yaşlı insanları arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıttı. Çeşitli bahanelerle kandırdıkları yaşlı insanlardan 3 milyon euro vurdun yapan şüpheliler, paraları kara ve hava yolu ile Türkiye'deki şebeke yöneticilerine gönderdiler.

ALMAN UYRUKLU 20 KİŞİ

Raporda yer alan bilgiler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul Emniyetine bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilgilerin doğru olduğunu belirleyince çalışmalar derinleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 20'ye yakın Alman vatandaşının benzer yöntemle dolandırıldığı tespit edildi.

76 ŞÜPHELİ

Türk polisi ve Almanya federal polis teşkilatının irtibatlı olarak yaptığı çalışmada, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Almanya ve Türkiye'de bu sabah başlatılan operasyonda 76 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği belirtildi.

İstanbul, Antalya ve Muğla 31 Türkiye,5 Alman 36 şüphelinin, Almanya'da ise 21 Alman vatandaşı, 15 Türk, ikisi Brezilyalı, biri Arnavut kökenli, biri Polonya uyruklu 40 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği öğrenildi.Şüphelilere karşı başlatılan operasyonun sürdüğü öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye ve Almanya polisinden ortak operasyon Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:57:13