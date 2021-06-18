Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 59 yeni can kaybı ve günlük 6 bin 575 vaka /18 Haziran 2021 21:37

Türkiye'de 59 yeni can kaybı ve günlük 6 bin 575 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyuruldu.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi.

TEST SAYISI DÜŞTÜ

17 Haziran koronavirüs verilerine göre, semptom gösteren 509 hastayla birlikte 5 bin 904 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 62 kişi hayatını kaybederken 4 bin 143 kişi de sağlığına kavuşmuştu. Yine dün 225 bin 64 Covid-19 testi yapılırken bugün ise bu sayının düştüğü görüldü.

Türkiye'nin 18 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 

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