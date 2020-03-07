Türkiye'de açlık sınırı: Son 17 yılda beş kat arttı









Raporda, 17 yılda açlık sınırdaki artışın yaklaşık 5,16 kat, resmi enflasyondaki artışın ise 4,66 kat olduğu belirtildi. Raporda, Şubat 2020 dönemi için açlık sınırının 2 bin 292 lira, yoksulluk sınırının 7 bin 929 lira olduğu açıklandı.





2 bin 292 liranın dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken harcama olduğu vurgulanan raporda, “Yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 19.72. Yetişkin bir erkeğin 20.37, 10-18 yaş arası bir çocuğun 21.77, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 14.54 TL. Bu verilere göre, yoksulluk sınırı da 7 bin 929 TL oldu” denildi.





Alınması gereken gıdaların minimum maliyetinin yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösterdiği belirtilen raporda, şu ayrıntılara yer verildi:





"Günlük harcamalarda Şubat 2020'de en yüksek maliyet grubunu peynir/çökelek grubu 18.94 TL'lik harcama gereksinimi ile oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 14.56 TL oldu. Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 9.34, sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 13,32 TL, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 4.86 TL'dir. Yumurta için 0.97, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 3.55 TL harcama yapılması gerekmektedir. Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 37.6 ile en yüksek paya sahiptir. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 15.9 olmuştur. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 25.7 ile ikinci sıradadır."





Açlık sınırının 2003 yılı Şubat ayında 444 TL olduğu hatırlatılan raporda, 17 yılda açlık sınırındaki artışın yaklaşık 5,16 kat olduğu vurgulandı. Aynı dönemde resmi enflasyondaki artış ise 4,66 kat olarak gerçekleştiği ifade edildi. Raporda, “İstanbul’da açlık sınırı 2 bin 445 TL iken, İzmir’de 2 bin 475 TL, Ankara’da 2 bin 253 TL olarak tespit edilmiştir” denildi.