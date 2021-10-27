Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de bu da oldu: Diyanet'in 'alkollü içecek' gideri ortaya çıktı /27 Ekim 2021 12:05

Türkiye'de bu da oldu: Diyanet'in 'alkollü içecek' gideri ortaya çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılında alkollü içecekler için bin 80 TL harcadığı ortaya çıktı. Diyanet'in iki yıllık alkollü içecek gideri 3 bin 559 TL oldu.

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2020 yılı harcamalarını içeren mali tabloya göre bir yılda 10 milyar 930 milyon 391 TL harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılındaki, “Alkollü içecek” gideri dikkat çekti. 

Diyanet’in, “Haram” olarak tanımladığı alkollü içeceklere bin 80 TL harcadığı öğrenildi. 2019 yılında da 2 bin 479 TL’lik alkollü içecek harcaması yaptığı öğrenilen idarenin iki yıllık alkollü içecek gideri 3 bin 559 TL oldu.

SAHNE, DEKOR VE KOSTÜME 960 BİN TL
Birgün'den Mustafa Bildircin'ın haberine göre, Milyarlarca liralık bütçesinin yetersiz olduğundan şikayet eden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılı harcamalarında, salon sporları için 21 bin 954 TL, sahne, dekor, kostüm ve aksesuar için yaptığı bir yıllık harcamaların toplamı 960 bin 458 TL olarak kaydedildi.

BÜRO MOBİLYALARINA 1,3 MİLYON TL
Diyanet’in 2020 yılında edindiği büro mobilyalarının toplam maliyeti ise mali hesaplara, 1 milyon 333 bin TL olarak geçti. Başkanlık, bünyesindeki kütüphaneler için ise 634 bin TL’lik materyal edindi. Kurumun, “Yiyecek grubu” adı altında 2020 yılında yaptığı satın alımların toplam tutarının ise 17 milyon 340 bin TL olduğu belirtildi.
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