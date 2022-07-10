Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı 700 bini geçti

Suriyeli mültecileri geri gönderme tartışmaları altında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Soylu, Türkiye'de doğan Suriyeli bebeklerin sayısını açıkladı.





İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Merter’deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde (PEKOM) bayramlaşma programı düzenlendi. Soylu burada göçmenlerle bayramlaştı.





Bakan Soylu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:







"Şimdi elimizde bir tablo var. Milyonlarca insan, göçmen insanca yaşama hakkından uzak bir hale geldi. Kendi topraklarına hasretler. Akrabalarına hasretler, çocukluk günlerine hasretler.







"TÜRKİYE YAŞANAN TABLONUN MÜSEBBİBİ DEĞİLDİR”

Türkiye düzensiz göçle, kaçak göçle mücadele ediyor. Bunu bir politikayla ama aynı zamanda vicdan ve merhametle yerine getiriyor. Üzerinde ağır bir sorumluluk ve yük vardır.







Biz bir sınavdayız, istisna olabilir ama bu istisnayı da bu topraklar kabul etmemelidir.





Biz büyük hedeflerin yolcularıyız. Etrafımızdaki coğrafyada ve dünyada büyük hedeflerin yolcularıyız. Biz nasıl bir sınavda olduğumuzu biliyoruz.





Kimse bizi bu davranışlara sessiz kalmamızı bekleyemez. 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi.





Bana ister kızsınlar, ister ne söylerlerse söylesinler, bir tane insanın bir araya geldiği zaman annenin ve babanın attığı çığlığın ve sevincin karşılığında bu topraklarda savaştan kaçan, ölümden kaçan insanlar geldiler. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir.







