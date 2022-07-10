Samanyolu Haber /Gündem / Babacan: Sabırla seçimleri bekleyeceğiz /10 Temmuz 2022 14:58

Babacan: Sabırla seçimleri bekleyeceğiz

Ankara’da katıldığı bir etkinlikte konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Demokrasi içerisinde, sabırla seçimleri bekleyeceğiz. Türkiye’nin sorunlarını meşru, demokratik siyaset zemininde, demokrasi içerisinde çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Pursaklar'da katıldığı bir etkinlikte konuştu. Babacan, “Demokrasi içerisinde, sabırla seçimleri bekleyeceğiz. Türkiye'nin sorunlarını meşru, demokratik siyaset zemininde, demokrasi içerisinde çözeceğiz. Türkiye'nin şu andaki ucube sistemden güçlü bir demokrasiye, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçmesi için olanca gücümüzle çalışacağız. İnşallah başaracağız. Niyet sağlamsa, dosdoğru çalışırsak Allah yardım eder. Allah yardım ettiği zaman da önümüzde hiçbir engel durmaz, duramaz. Bu inançla çalışıyoruz” dedi.

‘AVRUPA'NIN EN GENİŞ TARIM ARAZİLERİ BİZİM'
Türkiye’nin 84 milyonla Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip büyük bir ülke olduğunu belirten Babacan, “Avrupa'nın en büyük toprakları, en geniş tarım arazileri bizim. Şu anda tam bir varlık içerisinde yokluk yaşıyoruz. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak, yeniden yürütmek, yeniden koşturmak, yeniden başarılı günlere ulaştırmak hepimizin elinde. Millet olarak bizim elimizde” dedi.

Babacan şunları söyledi:
“Seçim günü pusulayı önümüze aldığımızda DEVA'nın damlasının altına evet mührünü hep beraber basacağız. Gerisi bizde… Bizim arkamızda kapı gibi başarılar var. Biz boşa atıp tutanlardan değiliz. Yaptıklarımızla konuşuyoruz. Nasıl bu ülkenin ekonomisini iki krizden çekip çıkarttıysak inşallah bu zor günlerden de ülkemizin ekonomisi çıkartmak yine bize nasip olacak.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Babacan: Sabırla seçimleri bekleyeceğiz Sonraki Haber >>

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Siyanür skandalının üzeri kapatılmış

Siyanür skandalının üzeri kapatılmış

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:07:13