Kritik gün: Rusya yarın Almanya'nın gazını kesiyor

Rusya ve Avrupa arasında yaşanan doğalgaz krizi sürüyor. Yükselen enerji fiyatları ve Rus gazına olan bağımlılık nedeniyle kriz büyürken yarın Rusya’nın Kuzey Akım 1’den sevk edilen doğalgazı kesmesi bekleniyor.







Almanya geçen ay Kuzey Akımı 1 üzerinden aktardığı doğal gazı büyük ölçüde kısmış, bunun üzerine Almanya da 23 Haziran’da doğalgazda kriz seviyesini yükseltmişti. Kriz devam ederken Kuzey Akım 1’de daha önce planlanmış olan bakım çalışmaları nedeniyle yarın başlayacak ve gaz sevkiyatı 10 gün boyunca yapılmayacak.





DOĞALGAZ BİLMECESİ

Rus enerji devi Gazprom, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Kanada’nın uyguladığı yaptırımlar sonucu ekipman tedarikinin durdurulması ve onarımın zorlaşması yüzünden Kuzey Akım-1 boru hattı üzerinden Almanya’ya gaz akışını haziranda yüzde 60 azaltmıştı.





Sorunlar büyürken Berlin, doğalgaz boru hattının 11-21 Temmuz arasında planlı onarım nedeniyle kapalı olacağı için enerji darboğazının daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor. Ayrıca Moskova’nın bu bakım çalışmalarından sonra doğal gaz musluğunu hiç açmayabileceğinden ya da açsa bile çok düşük seviyede tutabileceğinden endişe ediliyor.





DOĞALGAZ KARNEYE BAĞLANABİLİR

Moskova, Kuzey Akım boru hattının planlandığı gibi geri dönmeyeceğinin sinyalini verirse, Almanya’da Olaf Scholz hükümeti büyük olasılıkla karneyle gaz verme ve şirket kurtarma gibi acil durum önlemlerini devreye alacak. Kesintinin devam etmesi halinde Avrupa’nın en büyük ekonomisi için derin bir ekonomik durgunluk yaşanabileceği belirtiliyor.





Ülkenin belirlediği acil durum planına göre sanayi arz kesintilerinden etkilenecek ilk kesim olacak. Söz konusu hamle ekonomide ciddi hasarlar yaratabilir ve pek çok kişinin işinden olmasına yol açabilir.





‘ÇOK ENDİŞELİYİZ’

Bloomberg’in aktardığına göre, Alman kimya devi Evonik Industries AG’nin CEO’su Christian Kullmann, “Çok endişeliyiz. Endişelenmemek saflık ve parlak bakışlar olurdu” dedi. Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi müdür yardımcısı Olga Khakova ise “Rusya’nın oynayabileceği çok fazla alan var. Ellerinde kalan araçları en üst düzeye çıkarmaya çalışıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.





Moskova enerjiyi bir silah olarak kullandığını reddederken Avrupa’nın kış boyunca evleri ısıtmak ve fabrikaları çalıştırmak için depoları nasıl dolduracağı belirsiz. Avrupa’nın Rusya’dan tedarik ettiği enerjinin maliyetinin yükselmesi, bölgedeki enflasyonu tırmandıran önemli etkenlerden birisi.





AVRUPA VE RUSYA ARASINDA NELER OLDU?

Rusya’nın şubat ayı sonlarında Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Avrupa ülkeleri Rusya’ya pek çok finansal ve ekonomik yaptırım uygulamış, Rus gaz ve petrolüne dönük çeşitli önlemleri de tartışmıştı.





Ancak Avrupa’nın büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olması nedeniyle enerji akışı büyük ölçüde devam etti. Bu sürede enerji fiyatlarının çok yükselmesi nedeniyle Avrupa’da pek çok ürünün maliyeti arttı ve enflasyon rekor ardına rekor kırdı.





Almanya’da haziran ayı enflasyonu mayısta yüzde 8,7 ile son 48 yılın zirvesini görmüş sonrasında haziranda yüzde 8,2'ye gerilemişti. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) öncü verilerine göre Euro Bölgesi yıllık enflasyonu ise Haziran 2022’de yüzde 8,6’ya yükselerek tarihi rekorunu kırdı.