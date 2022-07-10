Samanyolu Haber /Gündem / Hıncal Uluç entübe edildi /10 Temmuz 2022 15:54

Hıncal Uluç entübe edildi

Hastanede yoğun bakıma kaldırılan spor yorumcusu Hıncal Uluç entübe edildi.

SHABER3.COM

Gazeteci Hıncal Uluç'un sağlık durumu kötüye gidiyor. Yoğun bakıma kaldırılan ve tedavisine burada devam edilen Uluç'u entübe edildiği ortaya çıktı. 

Hürriyet gazetesi yazarı Tahir Kum, Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.

Gelişmeyi Twitter'daki hesabından duyuran Tahir Kum, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım... Sesi çok kötü geliyordu... Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış... Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.

ENTÜBE EDİLDİ
Hukukçu Ural Akyüzüm sosyal medya hesabından Hıncal Uluç'un entübe edildiğini ifade etti.

Akyüzüm şu ifadeleri kullandı:

"Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi’ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz..."

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