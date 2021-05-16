Türkiye'de esnaf bir kapanmayı daha kaldıramaz

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır’ın haberine göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) yeni çalışma düzeniyle ilgili genelgenin bir an önce yayımlanmasını isterken yeni süreçle ilgili dikkat çekici talepler de ortaya koydu. Gelinen noktada TESK’in iki ana talebi var. Birincisi bir daha “kapanma” istemiyorlar. “Kapanmadan bıktık” vurgusu yapıyorlar.





Eğer kapanma olacaksa da esnafın uğrayacağı zararın mutlaka devlet tarafından karşılanmasını istiyorlar. Kapalı işyerlerinden beyanname istendiğine dikkat çekiyorlar. İkincisi de borç ya da faizli erteleme yerine doğrudan karşılıksız destek talep ediyorlar. Esnafın aldığı borcu ödeyemediğine vurgu yapılıyor. Ertelemelerin de “faizli” olduğuna işaret eden TESK, esnaf para kazanamadığı için bunun bir anlamı olmadığını belirtiyor.





Salgın başladığından bu yana 14-15 aydır esnaf ve sanatkârın siftahsız dükkân kapattığını ya da kapalı oldukları için hiçbir iş yapmadan biriken borçlarını ödeyemediklerini vurgulayan Palandöken, şöyle diyor:





“Artık pazartesi günü beklenmeden işletmelerin açılışları ile ilgili kafalardaki soru işaretleri giderilmeli, çalışma şekli ve şartları belirlenmeli. Tüm sektörlerde endişeli bekleyişe bir son verilmeli. Çünkü iş yapamayan on binlerce esnaf, ayakta kalmaya ve yaşam mücadelesi vermeye çalışırken belirsiz bekleyiş esnafımızı tedirgin etmektedir. Zamanında tedarik olması için şimdiden tedbir alınmalı.”



