Samanyolu Haber /Sağlık / Türkiye'de 'hatırlatma dozu' süresi 3 aya indirildi /16 Aralık 2021 08:00

Türkiye'de 'hatırlatma dozu' süresi 3 aya indirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarında hatırlatma dozu için belirlenen sürenin altı aydan üç aya indirildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Dün akşam Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapan Koca, yayılmakta olan Omicron varyantının daha kolay bulaştığını ve bundan korunmak için hatırlatma dozlarını daha erkene çektiklerini söyledi.

İsteyen Pfizer/BioNTech, isteyen de Sinovac aşısı yaptırabilecek.

Omicron varyantına karşı iki doz Pfizer aşısının etkinliği, ilk belirlemelere göre yüzde 30 ile 40 arasında.

Bu, koronavirüsün ilk versiyonundaki yüzde 90'ın üzerindeki etkinlik oranından çok düşük.

Fakat bilim insanları üçüncü doz aşılama ile bu oranın yüzde 70 civarına çekilebileceğini aktarıyor.

BioNTech kurucularından Uğur Şahin de ülkelere ikinci dozdan üç ay sonra hatırlatma dozu yapmalarını tavsiye etti.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, bazı yoksul ülkelerde nüfusun büyük bir bölümü henüz tek doz aşı yaptıramamışken gelişmiş ülkelerde üçüncü doz aşılamaya başlanmasının yanlış bir öncelik olduğunu duyurdu.

Koca açıklamasında Avrupa'da yaşananlara bakıldığında Omicron varyantının yakın gelecekte Türkiye'de baskın varyant haline gelebileceğini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de 'hatırlatma dozu' süresi 3 aya indirildi Sonraki Haber >>

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

‘Bir Kahve Bin Hatır’

‘Bir Kahve Bin Hatır’

Antalya açıklarında dev hortum!

Antalya açıklarında dev hortum!

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt

'Doğu Perinçek kazandı arkadaşlar'

'Doğu Perinçek kazandı arkadaşlar'

Yarışta korkunç kaza

Yarışta korkunç kaza

AKP 'Z kuşağı'nı idrak edemedi, edemiyor

AKP 'Z kuşağı'nı idrak edemedi, edemiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:19:42