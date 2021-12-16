AKP'lilerin İstanbul yağması devam ediyor!

Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz'da bulunan iki ayrı parsel için dün ihale düzenledi. Mithatpaşa Mahallesi, 246 ada 5 parselde yer alan 42 bin metrekarelik arazinin *(2) tahmini bedeli 553 milyon TL olarak belirlendi. Bu parselin satışı için geçici teminat bedeli de 27 milyon lira oldu.







Aynı mahalledeki 244 ada 1 parseldeki 36 bin metrekarelik arsanın *(1) tahmini bedeli de 467 milyon lira, teminat bedeli ise 23 milyon lira olarak duyuruldu. Toplam 78 bin metrekarelik konut imarına sahip belediye arazilerinin toplam tahmini bedeli 1 milyar lirayı buldu.

Eyüpsultan Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ali Haydar İşkar, daha önce ilçe meclisinde konuyla ilgili yaptığı konuşmada, “29 Eylül 2021 tarihli ilk satış ihalesinde belediye, iki parsel için 756 milyon 44 bin 160 TL muhammen bedel belirlemişti. İlk ihalede arsaları satamayan belediye ikinci kez ihale açtı.







15 Aralık 2021 tarihinde ikinci kez düzenleyeceği satış için muhammen bedeli yüzde 35,08 arttırarak 1 milyar 21 milyon TL'ye çıkardı. İlk ihalede istediği fiyat üzerinden arsaları satamayan belediyenin, ikinci kez düzenlediği ihalede fiyatı artırması bir çelişki oluşturuyor.







Ancak son zamanlarda döviz kurunda yaşanan aşırı artış hesaba katıldığında belediye, zam değil indirim yapmış oldu. İki ay önceki ihalede belirlediği 756 milyon 44 bin 160 TL'nin döviz cinsinden karşılığı 88 milyon 946 bin 370 dolardı.







İkinci ihale için belirlenen 1 milyar 21 milyon TL'nin bugünkü kurdan döviz karşılığı 74 milyon 116 bin 934 dolar. Yani arsaların muhammen bedeli, döviz cinsinden 14 milyon 829 bin 437 dolar indirilmiş oldu” demişti.

Fatih Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da hemşerisi. Rize Güneysu doğumlu Fatih Erdoğan, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek döneminde de belediyeden milyonlarca liralık ihaleler aldı. Erdoğan’ın Orpaş Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, 2011 ile 2014 yılları arasında tam belediyeden tam 142 milyon TL’lik dört ayrı ihale aldı.







ABB’ye ait eski EGO Garajı’nın bulunduğu 124 dönümlük arazi de, 2015 yılında Erdoğan’ın sahibi oldu Pasifik İnşaat ile Çiftay Adi Ortaklığı’na ihale edilmişti. Emlak GYO’dan hasılat paylaşım modeliyle satılan arazi tartışmalara neden olmuştu.







Pasifik İnşaat, Ankara’da TOKİ’nin Ufuk Üniversitesi’nden aldığı arazi üzerine Next Level Alışveriş ve İş Merkezi’ni de kamu bankası olan Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyle inşa etmişti.





Next Level’ın alışveriş bölümüne, Pasifik İnşaat borçları ödeyemediği için Ziraat Bankası’nca el konulmuştu

İstanbul'da AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin Kemerburgaz’da 1 milyar TL tahmini bedel ile satışa çıkardığı toplam 78 bin metrekarelik arazi, AKP’li ismin sahibi olduğu şirkete 1,7 milyar TL’ye satıldı.Satış işlemi Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu’nda, 15 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. İhaleyi, teklif sunan 5 firmadan Ankara merkezli Pasifik GYO A.Ş. aldı. Şirket, iki arsanın toplam 1 milyar 774 milyon liraya sahibi oldu. Arazilerden birine 657 milyon TL, diğerine de 1 milyar 117 milyon lira fiyat verildi. Pasifik GYO A.Ş. ise AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’a ait.