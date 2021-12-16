Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar ve Euro mola vermeksizin yükseliyor /16 Aralık 2021 07:41

Dolar ve Euro mola vermeksizin yükseliyor

Erdoğan Rejimi'nin aldığı yanlış kararlar ve liyakatsiz yöneticiler sebeb ile Türk lirasının dünya paraları karşısındaki çökişi tüm hızıyla devam ediyor. Önceki günlerde, Türkeye saatiile gece yaşandığı saatlerde 'görece makul' seviyeler inen dolar ve Euro, gece de artmaya devam etti. Dolar gece yarısında 14,85'i görürken, Euro 16,81'den işlem gördü. Haberin yayına girdiği şu dakikalarda Dolar 18,80, Euro 16,74 seviyesinde işlem görüyor.

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DOLAR

Güne 14,8183 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 07:28 itibarıyla %0,06 azalışla 14,7951 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,3636, en yüksek 14,8374 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,7916 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 16.11.2021 tarihinde 10,0421 ile son bir ayın en düşük, 16.12.2021 tarihinde ise 14,8625 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,7951 TL'ye karşılık gelmektedir.



EURO

Güne 16,7408 ile başlayan Euro kuru, saat 07:29 itibarıyla %0,21 artışla 16,7536 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,1749, en yüksek 16,7266 seviyelerini gören Euro, günü 16,7123 seviyesinde kapattı. Euro, 16.11.2021 tarihinde 11,4245 ile son bir ayın en düşük, 16.12.2021 tarihinde ise 16,7966 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,7536 TL'ye karşılık gelmektedir.


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