Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de Uzaya gitmek için şimdiye kadar 460 kişi başvurmuş /07 Haziran 2022 12:35

Türkiye'de Uzaya gitmek için şimdiye kadar 460 kişi başvurmuş

Türkiye Uzay Ajansı başkanı (TUA) Serdar Hüseyin Yıldırım, Uzay’a gitmek için 460 kişinin başvurusunu tamamladığını söyledi.

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Erdoğan 23 Mayıs’taki konuşmasında bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilme sürecinin başladığını duyurmuştu.

Uzay’a gidecek ilk Türk vatandaşı için toplam maliyetin yaklaşık 70 milyon doları bulacağı, bu konuda Türkiye’nin yakın dönemde işbirliğine gittiği ABD’li SpaceX firmasıyla anlaşıldığı söylenmişti.

Plana göre belirlenen şartlara uyan iki aday seçilecek, verilecek eğitimin ardından biri Uzay’a gönderilecek.

Sabah’a konuşan Yıldırım başvuru sürecinin devam ettiğini söyledi: “uzaya.gov.tr sitesine girip bakanların sayısı 5 milyonu aştı, başvuru için kaydını tamamlayanların sayısı 36 bini geçti. Tamamen başvurusunu tamamlayıp astronot adayı diyebileceğimiz de 460’dan fazla kişi var.”
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