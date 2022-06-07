Bir devir kapandı: Doblo’nun yeni modeli İspanya’da üretilecek

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Tofaş'ın ana hissedarlarından Stellantis, Tofaş'ın ürettiği üç ana araçtan biri olan Doblo'nun yeni modelinin İspanya'daki fabrikaya kaydırılması kararını alırken, Tofaş'ın üreteceği yeni modeller konusunda değerlendirmelerin devam ettiği açıklandı.
Tofaş'ın 2000'li yılların başında üretime aldığı hafif ticari araç Doblo, şirketin ihracat ağırlıklı bir üreticiye dönmesine katkıda bulunmuştu. Doblo'nun üretiminin bu yıl sonunda sona ermesi planlanırken, yeni modelin Tofaş tarafından üretilip üretilmeyeceği Stellantis tarafından değerlendiriliyordu.
Stellantis tarafından dün yapılan açıklamaya göre hem elektrik hem de akaryakıt motorlu tahrik sistemine sahip olacak yeni Doblo, şirketin İspanya'daki Vigo fabrikasında üretilecek.
Tofaş tarafından dün akşam yapılan açıklamada Doblo'nun üretiminin 2023 sonuna kadar uzatılması ve Doblo'nun yerini alacak ürünler için değerlendirmelerin devam ettiği belirtildi.
Ancak Tofaş'ın açıklamasına göre Doblo'nun üretimi uzatılsa bile ihraç pazarları arasında Tofaş'ın ana ihracat pazarı Avrupa ülkeleri yer almayacak. Doblo'nun üretimi iç pazar ve Ortadoğu, Afrika ve Kuzey Amerika pazarı için devam edecek.
Doblo geçen yıl sonu itibarıyla 77,520 adet ile Tofaş'ın üretiminin üçte birini oluşturuyordu. Tofaş Doblo'nun yanı sıra binek model Egea ve daha ufak bir hafif ticari araç platformu olan MCV'yi üretiyor.
Tofaş hisseleri geriledi
Doblo, Tofaş’ın ihracat ağırlıklı iş modeline geçmesini sağlamıştı. Şirketin hisseleri Doblo yerine üretime hangi modelin alınacağının belirlenmemesi nedeniyle sert geriledi.
Açılıştan sonra 72,85 liraya kadar gerileyen hisse, saat 11:19 itibariyle yüzde 5,4 kayıpla 74,25 liradan işlem görüyor.
Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, “Yeni projelerin üzerinde henüz anlaşılamamış olması, Stellantis içinde Tofaş’ın yerinin belli olmaması hisse için biraz negatif” dedi.
Yeni Doblo’nun Tofaş’ta üretilip üretilmeyeceği müzakerelerinin iki yıla yakın sürdüğünü hatırlatan Demirtaş, “Yeni modeller için verilecek kararın daha fazla uzaması hoş olmayacak bir gelişme olur. Tofaş hisseleri bir süredir benzerlerine kıyasla baskı altında kaldı. Şirkette ciddi bir değer var, ancak yeni model kararlarının verilmemesi hisse üzerinde bir süre devam edecek bir baskı yaratır” dedi.
Yatırım Finansman tarafından yayımlanan değerlendirmedeyse Doblo’yla birlikte üretim için Stellantis’in verdiği ‘al ya da öde’ ihracat garantisinin de sona ereceği belirtilerek, “Tofaş şu anda büyük ihtimalle fabrikanın kapasitesini doldurmak için Stellantis’ten yeni bir model almaya çalışacaktır. Biz bunun önümüzdeki aylarda açıklanabileceğini düşünüyoruz” dendi.
Doblo, Tofaş’ın üretiminin üçte biri
Doblo geçen yıl sonu itibariyle 77 bin 520 adetle Tofaş’ın üretiminin üçte birini, 48 bin 761 adetle de ihracatın yüzde 43’ünü oluşturdu.
Tofaş Doblo’nun yanı sıra binek model Egea ve daha küçük hacimlerde diğer bir hafif ticari araç platformu olan MCV’yi üretiyor.
Yılda 450 bin üretim kapasitesine sahip Tofaş, geçen yıl yaklaşık 229 bin araç üretti.