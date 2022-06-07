Seçim anketleri Bahçeli'yi sinirlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında, oy oranlarının düşük olduğu ve partisinin barajı kıl payı geçtiği görülen seçim ankatlerini hedef alan Bahçeli, bunları 'sahte' ve 'düzmece' olarak niteledi.





MHP lideri, "Alayı birden üzerimize gelsinler, hepsi ayaklarımızın altında paspastır. MHP'ye kefen biçenler, günü saati geldiğinde o kefeni kendileri giymek zorunda kalacaktır. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim" diye konuştu.





'SEÇİM ZAMANINDA OLACAKTIR'

Kürsüde, 'erken seçim' iddialarına da yanıt veren Bahçeli, "Sırayı erken seçim yaygarasının koparılması alınca hepsi sıraya girmektedir. Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır. Demokratik randevunun tarihi 2023 yılının haziran ayıdır" ifadelerini kullandı.