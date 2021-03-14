Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 68 can kaybı, 13 bin 378 yeni vaka /14 Mart 2021 19:57

Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 68 can kaybı, 13 bin 378 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 13 bin 378 kişiye vaka, 852 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 29 bin 489 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 15 bin 516 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 392

Tabloya göre, toplam test sayısı 35 milyon 126 bin 3, toplam ağır hasta sayısı bin 392, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76, bugünkü test sayısı 132 bin 425 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 14 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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