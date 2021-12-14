Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki vaka sayısı birden fırladı /14 Aralık 2021 22:17

Türkiye'deki vaka sayısı birden fırladı

Türkiye'de dün 18 bin 796 vaka tespit edilirken bugün ise bu sayının 21 bin 477'ye yükseldiği açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

VAKA SAYISINDA REKOR ARTIŞ!

Bakanlığın açıkladığı 13 Aralık Pazartesi gününe ait verilere göre, 18 bin 796 vaka tespit edilirken 171 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında rekor artış yaşandı ve 22 bine dayandı. Yine can kaybında da artış yaşandı ve 181 yurttaş yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 14 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 
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