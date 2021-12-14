Samanyolu Haber /Ekonomi / "1 dolar 22 TL olarak sabitlendi" /14 Aralık 2021 23:06

"1 dolar 22 TL olarak sabitlendi"

Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı gazeteci Şeref Oğuz, Katar ile uzatılan swap anlaşmasında (Türk Lirası-Katar Riyali takas anlaşması) 1 doların 22 TL'ye sabitlendiği iddiasında bulundu.

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Evrensel'de yer alan habere göre Cüneyt Özdemir'in programına katılan Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı gazeteci Şeref Oğuz, Katar ile uzatılan swap anlaşmasında (Türk Lirası-Katar Riyali takas anlaşması) 1 doların 22 TL'ye sabitlendiği iddiasında bulundu.

Oğuz, "20 lirayla 17 lira arasında rakamları söz etmeye başladılar. Bugünkü gelişme Katar'la yapılan swap anlaşımasında 22 liranın telafuz edilmesi. Katar'la swap anlaşması yaptık. Biz onlara lira vereceğiz, onlar bize kendi paralarını verecek. Orada da değiş tokuş sırasında bir ölçü almak durumundasınız, kaç liradan bunu yapacağınızı. Bu önümüzdeki dönemde swap anlaşması bitene kadar geçerli olmak üzere Türk Lirası'nı 22 liraya sabitlemişler. 5 yıl mı 1 yıl mı belli değil, o da belli değil. Bunun ortaya çıkmış olması piyasalarda bir anda çıtayı yukarı çıkardı. Şimdi herkes, 'Acaba yaptığım anlaşmaları, yeni imzaladığım anlaşmaları bir kez daha yapabilir miyim' kontrat ve dış alımlar da dahil" ifadelerini kullandı.


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