Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları katlandı /16 Ocak 2020 15:24

Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları katlandı

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat Avrupa Birliği üyeliği için bekleyen ülkelerden yapılan iltica başvuru kabul sayılarını son raporunda yayımladı.

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Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Türkiye'den yapılan iltica başvurularının 5 yıllık verilerinin bulunduğu raporda 2016'dan itibaren Türkiye'den yapılan başvuru kabullerinin katlanarak arttığı dikkat çekiyor.

Euronews'te yer alan habere göre 2018 yılında AB'ye üyelik başvurusu yapan ülkelerden toplam 54 bin 720 kişinin iltica talebi kabul edilirken bu sayının 10 yıl öncesine göre 5,5 kat arttığı gözlemlendi.

Bu kişilerin 2018'de yüzde 40'ını Türk vatandaşları oluştururken yüzde 35'ini Arnavutlar teşkil etti. 2018'de AB kapısında bekleyen ülkelerden en az iltica başvurusu kabul edilen aday ise Karadağ oldu. Kosova ve Arnavutluk vatandaşlarının yaptığı iltica başvuru kabul sayısı 2015'te zirve yapmasının ardından hızlı bir düşüş kaydetti. Aynı gidişat Sırbistan ve Kuzey Makedonya'da da gözlemlendi.

Türk vatandaşlarının iltica başvurularını en fazla kabul eden ülke Almanya

2013 ile 2018 arasında AB üyeliği kuyruğundaki ülke vatandaşlarının iltica başvurularını en fazla kabul eden ülke Fransa oldu.

İkinci sırayı ise Almanya aldı. Almanya ayrıca Türk iltica taleplerinin en fazla kabul gördüğü AB ülkesi oldu. Almanya'yı Yunanistan takip etti. İlticayı, başvurulan ülkenin kişiye tanıdığı uluslararası koruma hakkı olarak tanımlayan Eurostat, bu hakkın özellikle ırk, din, milliyet, belirli bir sosyal gruba aidiyet veya siyasi görüş nedeniyle zulüm görme tehlikeleri ile karşı karşıya kalan kişilere verildiğini belirtiyor.
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