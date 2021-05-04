Türkiye'den Avrupa'ya seyahat için önemli adım

Sinovac, aşı testlerine ilişkin verileri Avrupa İlaç Ajansı'na sundu. Aşının Avrupa'dan onay alması uluslararası seyahatler için de önem arz ediyor.







Türkiye, aşılamada şu ana kadar ağırlıklı olarak Sinovac aşısını kullandı. Bazı uzmanlar, inaktif özelliğe sahip söz konusu aşının 'yüksek koruma' sağlamadığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.





Çin ve Rusya'nın geliştirdiği aşılar henüz Avrupa Birliği'nin sağlık otoritelerinden onay almış değil.





Avrupa ise seyahatlerde aşı pasaportunu devreye almaya hazırlanırken Türkiye'de uygulanan Çin aşısı henüz tanınmadığı için seyahatin nasıl yapılacağı belirsizdi.