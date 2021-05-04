Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'den Avrupa'ya seyahat için önemli adım /04 Mayıs 2021 14:09

Türkiye'den Avrupa'ya seyahat için önemli adım

Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı. Avrupa İlaç Ajansı'ndan salı günü yapılan açıklamada, Çin'in Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının hayvan ve insan deneylerine ilişkin sonuçların değerlendirmeye alındığı bildirildi.

SHABER3.COM

Sinovac, aşı testlerine ilişkin verileri Avrupa İlaç Ajansı'na sundu. Aşının Avrupa'dan onay alması uluslararası seyahatler için de önem arz ediyor.

Türkiye, aşılamada şu ana kadar ağırlıklı olarak Sinovac aşısını kullandı. Bazı uzmanlar, inaktif özelliğe sahip söz konusu aşının 'yüksek koruma' sağlamadığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Çin ve Rusya'nın geliştirdiği aşılar henüz Avrupa Birliği'nin sağlık otoritelerinden onay almış değil.

Avrupa ise seyahatlerde aşı pasaportunu devreye almaya hazırlanırken Türkiye'de uygulanan Çin aşısı henüz tanınmadığı için seyahatin nasıl yapılacağı belirsizdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'den Avrupa'ya seyahat için önemli adım Sonraki Haber >>

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

"Kayıplar ülkesi"

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Biden'ın maske ile imtihanı

Biden'ın maske ile imtihanı

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:37:25