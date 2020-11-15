Türkiye'den bir inşaat manzarası: Köprü hizmete girmeden çöktü

Samsun’da ilginç bir göçük olayı yaşandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında ihalesini tamamlayıp yaptırdığı köprü, geçtiğimiz günlerde çöktü. Çöken Çalköy Köprüsü, Develan hattındaki grup yolu Çal Mahallesi’nde yapıldı. Köprü 10 mahallenin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayacaktı.





KÖPRÜ KULLANILMADAN NASIL ÇÖKTÜ?

Cumhuriyet’in haberine göre çevre sakinleri köprünün giriş ve çıkış kısmında iki ayaklı olarak yapıldığını, ortasında taşıyıcı kolonların bulunmadığını ve dökülen betonun ağırlığına dayanamayarak çöktüğünü belirtti.





Çöken köprü, muhalefetin de gündemindeydi. CHP Vezirköprü İlçe Başkanı Onur Bayburtlu, 10 mahallenin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayacak olan ve hizmete açılmadan yıkılan köprüde bulundu. Bayburtlu, “Kendi ağırlığını bile taşıyamayan bu köprüye, teknik açıdan kimler izin verdiyse, bu köprüyü kullanacak olan hemşehrilerimizin canına kast etmişlerdir. Köprü ayaklarının hangi yönlere bakacağı konusunda bile hata yapılmış. Vatandaşın paralarının çöpe gitmesine sebep olan bu olayda bütün sorumlulardan hesap sorulmalıdır” dedi.