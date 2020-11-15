Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den bir inşaat manzarası: Köprü hizmete girmeden çöktü /15 Kasım 2020 10:42

Türkiye'den bir inşaat manzarası: Köprü hizmete girmeden çöktü

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan köprü, açılışı bile yapılmadan çöktü. İddiaya göre 10 mahallenin ilçeyle bağlantısını sağlayacak olan Çatköy Köprüsü’nün taşıyıcı kolonlar dahi yapılmadı.

SHABER3.COM

Samsun’da ilginç bir göçük olayı yaşandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında ihalesini tamamlayıp yaptırdığı köprü, geçtiğimiz günlerde çöktü. Çöken Çalköy Köprüsü, Develan hattındaki grup yolu Çal Mahallesi’nde yapıldı. Köprü 10 mahallenin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayacaktı.

KÖPRÜ KULLANILMADAN NASIL ÇÖKTÜ?
Cumhuriyet’in haberine göre çevre sakinleri köprünün giriş ve çıkış kısmında iki ayaklı olarak yapıldığını, ortasında taşıyıcı kolonların bulunmadığını ve dökülen betonun ağırlığına dayanamayarak çöktüğünü belirtti.

Çöken köprü, muhalefetin de gündemindeydi. CHP Vezirköprü İlçe Başkanı Onur Bayburtlu, 10 mahallenin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayacak olan ve hizmete açılmadan yıkılan köprüde bulundu. Bayburtlu, “Kendi ağırlığını bile taşıyamayan bu köprüye, teknik açıdan kimler izin verdiyse, bu köprüyü kullanacak olan hemşehrilerimizin canına kast etmişlerdir. Köprü ayaklarının hangi yönlere bakacağı konusunda bile hata yapılmış. Vatandaşın paralarının çöpe gitmesine sebep olan bu olayda bütün sorumlulardan hesap sorulmalıdır” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'den bir inşaat manzarası: Köprü hizmete girmeden... Sonraki Haber >>

Frankfurt'ta sokaklar karıştı

Frankfurt'ta sokaklar karıştı

Siz bu vatanın, milletin başına bela mısınız?

Siz bu vatanın, milletin başına bela mısınız?

Hastane magandaları yine saldırdı!

Hastane magandaları yine saldırdı!

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Tayfun Filipinler'i vurdu

Tayfun Filipinler'i vurdu

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Golf tarihine geçecek atış

Golf tarihine geçecek atış

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:45:00